بات فريق باريس سان جيرمان قريبا من اقتناص لقب الدوري الفرنسي للموسم الحالي بقوة، خاصة بعد فوز الفريق على منافسه رين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، على أرضية استاد "روازون بارك" ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين.

أهداف باريس سان جيرمان في شباك رين وترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

رباعية باريس سان جيرمان، جاءت عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة 27، جونكالو راموس في الدقيقة 50، وعزز عثمان ديمبلي النتيجة بالهدف الثالث والرابع في الدقيقة 90+1 و90+4.

بينما جاء هدف رين الوحيد عن طريق ليليان براسير في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة 65 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد رين عند النقطة 29 في المركز الحادي عشر.

موعد حسم باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي

ويواصل سان جيرمان، زحفه نحو لقب الدوري الفرنسي، بعدما حقق الفوز العشرين حتى الآن، وأصبح الفريق متقدمًا بفارق 16 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، ليصبح رجال لويس إنريكي قريبين للغاية من الصعود إلى منصات التتويج.

وسيتوج باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي يوم 29 مارس، حال الفوز على أولمبيك مارسيليا في الجولة 26 يوم 16 مارس، وعلى سانت إيتيان في الجولة 27 يوم 29 مارس الجاري بشرط خسارة أولمبيك مارسيليا أمام ريمس في الجولة 27.

وينتظر سان جيرمان مواجهة نارية أمام ليفربول يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد فاز على باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 1-0، على ملعب بارك دي برانس.

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