مدبولي يترأس اجتماعًا لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب الجمركي، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة جهود تطوير المنظومة الجمركية بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز آليات الرقابة للحد من التهرب الجمركي.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، ودوره في تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتقليل زمن التخليص، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الجمركي، وسبل تشديد الرقابة لمنع أي تلاعب أو تهريب للسلع.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإصلاحات الجمركية بكفاءة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وتعزيز الإيرادات العامة.

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