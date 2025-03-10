شيري تعزز ريادتها في التصدير، ومبيعات TIGGO 4 PRO تتجاوز المليون سيارة

سجلت مبيعات شيري العالمية نموًا ملحوظًا في المبيعات خلال شهر يناير الماضي، لتشهد بداية قوية لعام 2025، حيث بلغت مبيعاتها الشهرية 224,323 وحدة، محققة زيادة سنوية قدرها 10.3%.

وبفضل هذا الأداء المتميز، واصلت عائلة شيري تيجو إنجازاتها، حيث تجاوزت مبيعات التصدير لطرازها الشهير من سيارات الـSUV، TIGGO 4 PRO حاجز المليون وحدة.

ومن خلال هذه القفزة الهائلة في المبيعات، تنضم TIGGO 4 PRO إلى ثلاث طرازات أخرى من العائلة وهي TIGGO 2 وTIGGO 7 وTIGGO 8، والتي تجاوزت سابقًا مليون وحدة مُباعة عالميًا، مما يعزز مكانة شيري كواحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في تصدير السيارات على مستوى العالم.

تواصل TIGGO 4 PRO تجسيد مفهوم "العالمية" لعلامة شيري، حيث ترتقي بمعايير قيمة سيارات الـ SUV من خلال ثلاث مزايا أساسية: "السلامة، والأناقة العصرية التي تتخطى الحدود، والتجربة الفائقة." بفضل هذه المزايا، نجحت TIGGO 4 PRO في استقطاب شريحة واسعة من الشباب في مختلف الأسواق العالمية، وساهمت بنسبة 20% من مبيعات شيري الدولية.

حققت إنجازًا استثنائيًا بوصول أربعة طرازات إلى مليون وحدة تصدير لكل منها، مما يؤكد الجاذبية القوية التي تتمتع بها علامة "شيري المدفوعة بالتكنولوجيا" في الأسواق العالمية، ويعكس ثقة المستخدمين في جميع أنحاء العالم بسيارات شيري، التي تواصل ابتكاراتها لتزويدهم بتجربة قيادة متطورة بفضل جودتها الفائقة وتقنياتها المتقدمة.

وفي ذات السياق أكد فريد فاضل، رئيس قطاع شيري بشركة جي بي أوتو، أن عائلة تيجو تمثل ركيزة أساسية في مسيرة تفوق شيري على المستويين العالمي والمحلي.

وأشار إلى أنه منذ طرح سيارات شيري في مصر منذ أكثر من عشر سنوات، تمكنت الشركة من بيع عدد كبير من السيارات، حيث تمثل طرازات TIGGO نسبة كبيرة من إجمالي المبيعات، مما يرسخ وجودها كخيار أمثل للعملاء في مختلف الأسواق.

بدأت شيري رحلتها نحو تحقيق هذه المبيعات الاستثنائية في الأسواق العالمية مع طراز TIGGO 2، الذي قاد مسيرة شيري لتتجاوز حاجز المليون وحدة مُصدَّرة.

وذلك بفضل تصميمه المدمج وكفاءته الاقتصادية، مما ساهم في تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين، وتحقيق انتشار واسع في أسواق أمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا وأفريقيا، ليصبح الخيار الأمثل لمحبي التنقل العصري حول العالم.

تحقيق أرقام تصديرية قياسية

انطلقت مسيرة عائلة تيجو نحو تحقيق أرقام تصديرية قياسية، منذ أن خرجت الوحدة المليون من طراز TIGGO 2 من خط الإنتاج في 29 فبراير 2024. وفي شهر أكتوبر من العام نفسه، أنتجت شيري الوحدة المليون من TIGGO 8، وهي سيارة SUV ذكية فاخرة للأعمال.

وبفضل تصميمها الفاخر وتقنياتها الذكية، أصبحت من أكثر السيارات رواجًا في البرازيل وتركيا والسعودية وجنوب أفريقيا.

وتأكيدًا على المكانة الرائدة التي تحظى بها سيارات شيري، تم اختيار سيارة " TIGGO 8 PRO MAX " في جنوب أفريقيا، كسيارة رئيس الدولة" خلال قمة BRICS، بينما جاءت TIGGO 8 PRO في المركز الثالث بين أكثر سيارات الـSUV مبيعًا في البلاد. أما في البرازيل، فقد حظي TIGGO 8 بإشادة واسعة من الجهات الرسمية والمستهلكين، كما تم اختياره ضمن السيارات الرسمية للاستقبال الرئاسي والمشتريات الحكومية.

ويأتي طراز TIGGO 7، كثالث طراز في عائلة شيري يتجاوز حاجز المليون وحدة، بفضل أدائه المتميز وجودته الفائقة. حصل هذا الطراز على تصنيف الأمان من فئة 5 نجوم من ANCAP الأسترالية لعام 2024، وتصدر مؤشر جاذبية وجودة السيارات الجديدة من J.D. Power لعام 2024. كما تصدّر قائمة أعلى حجم صادرات لسيارات الـSUV الصينية من الفئة A لمدة ثلاث سنوات متتالية. وفي 1 نوفمبر 2024، أبحرت الوحدة المليون من TIGGO 7 من ميناء ووهان، لتُضاف إلى قائمة الطرازات المليونية التي تُباع في أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم.

جودة وقوة معترف بهما عالميًا، تواصل سلسلة TIGGO 4 PRO تحقيق نمو متزايد في المبيعات وحصد العديد من الجوائز المرموقة. فقد فازت بجائزة "أفضل تحسين لعام 2024" من Top Gear في جنوب إفريقيا، و"أفضل سيارة لعام 2024" من FORWOT في إندونيسيا.

كما حصلت على تصنيف الخمس نجوم للسلامة من ANCAP الأسترالية بفضل أدائها المتكامل في مجال الأمان. ولا تعكس هذه الجوائز الجودة العالية لـ TIGGO 4 PRO فحسب، بل تؤكد أيضًا تقدمها المستمر في الأسواق العالمية وترسخ مكانتها كسيارة رائدة.

جدير بالذكر أن ميناء داليان، وهو مركز رئيسي لتصدير السيارات الصينية، حقق إنجازًا بارزًا بتجاوز صادراته حاجز 100,000 وحدة في عام 2023، حيث تمتد طرق الشحن الدولية إلى أوروبا الشرقية ومنغوليا وأوروبا والأمريكتين. ومع طرح السيارة المليون من خط الإنتاج، سيحتفل طراز TIGGO 4 PRO بوصوله إلى هذا الإنجاز في داليان، الصين، المركز المحوري لشمال شرق آسيا.

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