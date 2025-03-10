رقم مميز لـ شيكابالا في مباريات الزمالك والأهلي

يعد شيكابالا، لاعب فريق نادي الزمالك، أحد أبرز اللاعبين الذين أثروا في مباريات القمة بين الزمالك والأهلي، في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث قدم شيكابالا العديد من المساهمات التي أثرت بشكل مباشر في نتائج المباريات.

أبرز هذه المساهمات كانت في نهائي كأس مصر 2007 التي انتهت بفوز الأهلي 4/3، حيث أحرز شيكابالا هدف الزمالك الثاني، وصنع الهدف الثالث لجمال حمزة.

وفي نهائي كأس مصر 2015، صنع شيكابالا هدفين لباسم مرسي ليقود الفريق للفوز 3/1 تحت إشراف المدرب مؤمن سليمان.

كما ساهم في قمة 2007/2006 بتقديم تمريرة حاسمة لتامر عبد الحميد، والتى أقيمت بالتحديد فى 21 \5 \ 2007 واحتضنها استاد القاهرة الدولى وانتهت بفوز الزمالك 2\0 بهدفي جمال حمزة وتامر عبد الحميد

وفي قمة الدوري 2010، صنع هدفًا رائعًا لأحمد جعفر في المباراة التي انتهت بالتعادل 3/3. في موسم 2011، قدم تمريرة حاسمة لحسين ياسر المحمدي في مباراة انتهت 2/2.

شيكابالا لم يتوقف عند ذلك، ففي قمة 2013 الأفريقية، على الرغم من خسارة الزمالك 4/2، قدم تمريرة حاسمة، وفي قمة الدوري الأخيرة قبل ثلاث سنوات، سجل هدفًا لصالح أشرف بن شرقي في المباراة التي انتهت 2/2.

مساهمات شيكابالا كانت حاسمة في العديد من المباريات، مما يعكس تأثيره الكبير في تاريخ القمة بين الأهلي والزمالك.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي غدا الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

راحة للاعبي الزمالك

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوم السبت الماضي على راحة من تدريبات الفريق بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية يوم السبت، عقب مواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس مصر.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء أمس الأحد استعدادًا لـمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر

وتأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع الزمالك في إحراز هدف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وسجل دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51.

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدفا ثانيا لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي غدا الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.