وزير التعليم يتفقد مدارس إدارة إطسا في الفيوم (صور)

فاجئ وزير التربية والتعليم التعليم الفني محمد عبد اللطيف مدارس الفيوم، وتفقد عددا من مدارس إدارة اطسا التعليمية، ولم يعلم الوزير قيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وتجول الوزير ومرافقوه بعض المدارس بدون وجود أي من قيادات التعليم في الفيوم، وتابع الوزير امتحانات شهر مارس.

كما رصد الوزير معدلات للكلاب في المدارس التي زارها، كما رصد تقييمات المعلمين للكلاب خلال الفترة الماضية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، كما تابع معدلات تسجيل طلاب الثانوية العامة للتقدم للامتحانات في أول يوم للتسجيل.

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم

كما تواجد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، صباح اليوم، بمدرسة دفنو الرسمية للغات بإدارة إطسا التعليمية، وانصرف قبل حضور الوزير، وقرر وكيل الوزارة تكريم مؤمن محمد عبدالله، معلم العلوم بالمدرسة، لتقديمه عرضًا متميزًا لتجربة علمية في الكيمياء والفيزياء، وتوظيف الأساليب العلمية الحديثة والتجارب العملية أثناء طابور الصباح، ما يسهم في جذب الطلاب للحضور.

مكافأة المعلمين المجيدين

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تكريم كل من بسمة بكري محمد، معلمة رياض الأطفال، وسحر شعبان محمد، معلمة رياض الأطفال، تقديرًا لأدائهم المتميز في تنظيم طابور الصباح، والجهود المبذولة والمبتكرة في تربية وتعليم الأطفال.

وتفقد وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مدرسة منشأة بغداد، إدارة غرب الفيوم التعليمية، للاطمئنان على سير انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة.

وشدد وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة حضور جميع العاملين بالمدرسة والطلاب طابور الصباح، مشيرًا إلى ضرورة نظافة المدرسة والفصول الدراسية، وتوجيه بعض النصائح والإرشادات للطلاب والمعلمين لتعزيز جودة التعليم وتطوير الأداء التعليمي بالمدرسة،

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