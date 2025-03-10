الإثنين 10 مارس 2025
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رياضة

الزمالك يختتم استعدادات لمواجهة الأهلي بالدوري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي غدا الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

راحة للاعبي الزمالك

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوم السبت الماضي على راحة من تدريبات الفريق بقرار من الجهاز الفني  بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية يوم السبت، عقب مواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس مصر.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء أمس الأحد استعدادًا لـمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء  باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر

وتأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على  فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة  كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع الزمالك في إحراز هدف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وسجل  دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51. 

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدفا ثانيا لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

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