الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

20 غرزة، التقرير الطبي لسائق أصيب على يد زميله في عين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

كشف التقرير الطبي لسائق توك توك أصيب بطعنة نافذة على يد زميله بدائرة قسم شرطة عين شمس أنه يعاني من نزيف داخلي وجرح طولي بالجانب الأيمن لامس الكلى واستلزم خياطة نحو 20 غرزة. 

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة عزبة النخل بدائرة قسم عين شمس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سائقي توكتوك، بسبب خلاف على أولوية التحميل، تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها الطرف الأول على تسديد طعنة إلى الطرف الثاني في الجانب الأيمن مما أدى إلى إصابته.


وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قسم شرطة عين شمس النيابة العامة ا منطقة عزبة النخل

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