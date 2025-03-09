الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

اعترافات صادمة للمتهم بطعن سائق توك توك بعين شمس

تحقيقات
تحقيقات

أدلى سائق توكتوك متهم بطعن زميله في منطقة عزبة النخل مما أسفر عن إصابته بجروح طعنية باعترافات تفصيلية أمام نيابة عين شمس.

وقال المتهم ان المجنى عليه طماع ويريد أن يحمل الركاب معه قبله  وتعمد الحصول على تحميلة الركاب أكثر من مرة وعندما تحدث معه اثار غضبه وووبخه بالسب والشتائم.


واضاف المتهم نشبت بينهما مشادة بالأيدي فأخرج من طيات ملابسه سلاح أبيض  وطعنه لانه تعدي عليه بالضرب


وكان قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة عزبة النخل بدائرة قسم المرج وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سائقي توكتوك، بسبب خلاف على أولوية التحميل، تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها الطرف الأول على تسديد طعنة إلى الطرف الثاني في الجانب الأيمن مما أدى إلى إصابته.


تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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