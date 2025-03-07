تشريح جثة سيدة مجهولة عثر عليها في أرض زراعية بالوراق

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة سيدة مجهولة الهوية عثر عليها داخل منطقة زراعية في الوراق شمال الجيزة.

وبالمعاينة، تبين أن الجثة تعود لسيدة في العقد الرابع من العمر، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وعثر بجوارها على كيس يحتوي على مخدر "الآيس"، ما يرجح وفاتها نتيجة تعاطي جرعة زائدة.

العثور على جثة بالجيزة

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على الجثة، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد طارق، رئيس مباحث القسم، إلى موقع الحادث.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة كما تم تحرير محضر رسمي بالحادثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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