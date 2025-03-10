ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق المرحلة الثانية.

وتنطلق غدا الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى لمرحلتي التتويج والهبوط في الدوري المصري الممتاز، في نظام استثنائي للبطولة موسم 2024-2025.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل المرحلة الثانية

1- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 8 أهداف

2- ناصر منسي، الزمالك، 8 أهداف

3- صلاح محسن، المصري، 7 أهداف

3- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة، 7 أهداف

4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف

4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف

4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف

4- ياو أنور، البنك الأهلي، 6 أهداف.

4- مصطفى فتحي، بيراميدز، 6 أهداف

5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف

6- مصطفى زيكو، زد، 4 أهداف

6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف

6- محمد هلال، مودرن سبورت، 4 أهداف

6- إسلام عيسى، سيراميكا كليوباترا، 4 أهداف

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

وتم تقسيم أندية الدوري إلى مجموعتين من خلال ترتيب الدور الأول، وتضم مجموعة التتويج 9 أندية لتحديد البطل والفرق المشاركة قاريا، فيما تضم مجموعة الهبوط 9 أندية أخرى، لتحديد الفريقين الهابطين.

وتتصدر مواجهة القمة بين الزمالك وضيفه الأهلي في القمة 130، لقاءات الجولة الأولى بمرحلة التتويج، حيث تتجه الأنظار غدا الثلاثاء، إلى ستاد القاهرة، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي - 9:30 مساءً - ستاد القاهرة

حرس الحدود ضد بتروجيت - 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - ستاد السويس الجديد

مواعيد الجولة الأولي لمجموعة الهبوط بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

مودرن سبورت ضد سموحة - 9:30 مساءً - ستاد السلام

الجونة ضد الاتحاد السكندري - 9:30 مساءً - ستاد خالد بشارة

الأربعاء 12 مارس

غزل المحلة ضد زد 9:30 مساءً - ستاد غزل المحلة

الخميس 13 مارس

طلائع الجيش ضد الاسماعيلي 9:30 مساءً - ستاد جهاز الرياضة

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