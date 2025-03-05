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رياضة

إمام عاشور هداف الدوري بعد انتهاء المرحلة الأولي

إمام عاشور, فيتو
إمام عاشور, فيتو

ترتيب هدافي الدوري المصري،أنهي إمام عاشور لاعب الأهلي المرحلة الأولي متصدرا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد المرحلة الأولي 


1- إمام عاشور، الأهلي،  9 أهداف
2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 8 أهداف
2- ناصر منسي، الزمالك، 8 أهداف 
3- صلاح محسن، المصري، 7 أهداف
3- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة، 7 أهداف  
4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف
4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف
4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف 
4- ياو أنور، البنك الأهلي، 6 أهداف.
4- مصطفى فتحي، بيراميدز، 6 أهداف
5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف
6- مصطفى زيكو، زد، 4 أهداف
6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف
6- محمد هلال، مودرن سبورت، 4 أهداف
6- إسلام عيسى، سيراميكا كليوباترا، 4 أهداف
6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

نتائج مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري 

المصري 4-2 مودرن سبورت 

البنك الأهلي 2-1 حرس الحدود  

 فاركو 0-0 الجونة  

الاتحاد السكندري 0-1 سموحة  

 إنبي 0-3 الزمالك  

 زد 2-2 الإسماعيلي  

الأهلي 2-0 طلائع الجيش 

 بتروجت 2-1 غزل المحلة 

بيراميدز 2-1 سيراميكا كليوباترا 

 

أنهي بيراميدز المرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري الممتاز متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه علي سيراميكا كليوباترا 2-1 بالجولة الـ 17.

 

وحافظ بيراميدز 42 نقطة علي صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولي للبطولة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولي 

1 بيراميدز 42 نقطة
2 الأهلي 39 نقطة
3 الزمالك 32 نقطة
4 المصري البورسعيدي 30 نقطة
5 البنك الأهلي 29 نقطة
6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7 فاركو 23 نقطة
8 بتروجيت 22 نقطة
9 حرس الحدود 22 نقطة
10 زد اف سي 21 نقطة
11 طلائع الجيش 21 نقطة
12 سموحة 20 نقطة
13 الاتحاد السكندري 18 نقطة
14 الجونة 17 نقطة
15 غزل المحلة 17 نقطة
16 الإسماعيلي 14 نقطة
17 إنبي 12 نقطة
18 مودرن سبورت 9 نقاط

 

نظام الدوري الممتاز


ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 

 

 

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