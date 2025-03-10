ترتيب الدوري المصري قبل المرحلة الثانية والقمة 130

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق المرحلة الثانية من المسابقة.

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

ترتيب الدوري المصري قبل المرحلة الثانية



1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

10 زد اف سي 21 نقطة

11 طلائع الجيش 21 نقطة

12 سموحة 20 نقطة

13 الاتحاد السكندري 18 نقطة

14 الجونة 17 نقطة

15 غزل المحلة 17 نقطة

16 الإسماعيلي 14 نقطة

17 إنبي 12 نقطة

18 مودرن سبورت 9 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

وتنطلق غدا الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى لمرحلتي التتويج والهبوط في الدوري المصري الممتاز، في نظام استثنائي للبطولة موسم 2024-2025.

وتم تقسيم أندية الدوري إلى مجموعتين من خلال ترتيب الدور الأول، وتضم مجموعة التتويج 9 أندية لتحديد البطل والفرق المشاركة قاريا، فيما تضم مجموعة الهبوط 9 أندية أخرى، لتحديد الفريقين الهابطين.

وتتصدر مواجهة القمة بين الزمالك وضيفه الأهلي في القمة 130، لقاءات الجولة الأولى بمرحلة التتويج، حيث تتجه الأنظار غدا الثلاثاء، إلى ستاد القاهرة، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية.



ويلتقي حرس الحدود ضيفه بتروجيت في المرحلة ذاتها، بينما تشهد مجموعة الهبوط مواجهتين الثلاثاء، بين الجونة وضيفه الاتحاد، بجانب مودرن سبورت وضيفه سموحة.

وتقام بعد غد الأربعاء، 4 مواجهات، على رأسها صدام بيراميدز والمصري، بجانب لقاء فاركو والبنك الأهلي بمجموعة التتويج، ومباراة الإسماعيلي مع مضيفه طلائع الجيش بجانب لقاء زد ضد مضيفه غزل المحلة بمجموعة الهبوط.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي - 9:30 مساءً - ستاد القاهرة

حرس الحدود ضد بتروجيت - 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - ستاد السويس الجديد

سيراميكا - باي

مواعيد الجولة الأولي لمجموعة الهبوط بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

مودرن سبورت ضد سموحة - 9:30 مساءً - ستاد السلام

الجونة ضد الاتحاد السكندري - 9:30 مساءً - ستاد خالد بشارة

الأربعاء 12 مارس

غزل المحلة ضد زد 9:30 مساءً - ستاد غزل المحلة

الخميس 13 مارس

طلائع الجيش ضد الاسماعيلي 9:30 مساءً - ستاد جهاز الرياضة

إنبي - باي

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