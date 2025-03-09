الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

الدوري المصري، كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

قمة الأهلي والزمالك، أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبد الله، أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.

كولر يستقر على مهاجم الأهلي

أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على مهاجم الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك. 

أضاف: جراديشار سيكون مهاجما للفريق في مباراة القمة بعد تأكد جاهزية اللاعب الطبية للمباراة بعد شكواه مؤخرا من آلام في منطقة الركبة حيث أعلن السلوفيني جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة القمة. 

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن الجهاز الفني قرر استبعاد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك الثلاثاء القادم بسبب عدم الجاهزية الفنية. 

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