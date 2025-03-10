معلومات الوزراء يرصد درجات الحرارة اليوم الإثنين 10- 3- 2025

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الإثنين 10 مارس 2025).

درجات الحرارة اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الإثنين، حيث يسود طقس دافئ على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على الجنوب، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

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