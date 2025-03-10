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معلومات الوزراء يرصد درجات الحرارة اليوم الإثنين 10- 3- 2025

حالة الطقس
حالة الطقس
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الإثنين 10 مارس 2025).

درجات الحرارة اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الإثنين، حيث يسود طقس دافئ على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على الجنوب، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصغری 14° العظمى 25 الوجه البحري مبش شرنرخرسدفدوادر 13° 25° السواحل الشمالية الغربية 12° 23° القناة ووسط سيناء السواحل الشرقية ومدن 16 26° جنول سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 16 26° الصعيد شمال 10 حالة الطقس 26 الصعيد جنوب توقعات درجات الحرارة اليوم الاثنين 10 مارس 2025 15° 28° WWW.IDSG.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.0.‎"‎

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

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