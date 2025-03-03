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حوادث

قرارات عاجلة من النيابة في حريق لوكيشن تصوير بالهرم

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أصدرت نيابة الجيزة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع حريق لوكيشن تصوير في الهرم أسفر علي إصابة 4 أشخاص، للوقوف علي أسبابه.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الحادث ومدى توافر اشتراطات السلامة في الموقع، ومراجعة التراخيص الخاصة بالموقع للتأكد من استيفائه لمعايير الأمان.

وأمرت بالاستماع إلى أقوال المصابين والشهود للوقوف على تفاصيل اندلاع النيران.

حريق لوكيشن تصوير في الهرم

وتسبب الحريق في إصابة 4 أشخاص، 3 منهم بحروق من الدرجة الأولى، ورابع باشتباه كسر في الذراع، جراء اندلاع حريق في موقع تصوير سينمائي بمنطقة الهرم الجيزة.

أظهرت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في مسرح خشبي مقام داخل موقع التصوير على مساحة تقدر بحوالي 150 مترًا مربعًا، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، نُقلوا إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، حيث يعاني 3 منهم من حروق متفاوتة الخطورة، بينما أصيب الرابع باشتباه كسر في الذراع.

وكلفت النيابة المعمل الجنائي بإجراء المعاينة للحريق، للوقوف علي ملابساته، ومعرفة أسبابه، وما إذا كان هناك إهمال أو تقصير في إجراءات السلامة بالموقع من عدمه.

تفاصيل حريق لوكيشن تصوير بالهرم

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق وتصاعد كثيف للأدخنة في موقع تصوير سينمائي قرب منطقة الأهرامات. 

وعلى الفور، وجّهت الإدارة العامة للحماية المدنية 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

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