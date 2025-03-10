ختام النسخة العاشرة من دوري الأحياء الشعبية بالجيزة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ختام النسخة العاشرة من دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والمراكز والمدن في كرة القدم والتي شارك بها ٥٠٠٠ آلاف مشارك والتي أقيمت بمحافظة الجيزة في أمسية رمضانية وأجواء من المنافسة والإثارة .

دوري الاحياء الشعبية

ونفذت وزارة الشباب والرياضة، دوري الاحياء الشعبية بإشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الهدف من إطلاق نسخة دوري الأحياء الشعبية هو تشجيع الشباب والنشء على ممارسة الرياضة، ورفع مستوى اللياقة البدنية، واستثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي، كما يساهم في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها.



كما نوه وزير الشباب والرياضة الي التزام الوزارة نحو دعم الشباب وتمكينهم ومساعدتهم من الاستفادة من جميع الفرص الرياضة والترفيه، وتعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب في الأحياء الشعبية ودعم وتوفير تلك المنافسات بصورة مستمرة ومتواصلة تقدمها الوزارة للشباب المصري.

وعلي هامش حضور وزير الرياضة ختام المنافسات لدوري الأندية والأحياء الشعبية قام وزير الرياضة وبمصاحبه محافظ الجيزة بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب الجيزة (الساحة الشعبية ) كما شاهدا عرضا لفريق اللياقة البدنية، وذلك بحضور الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة.

كما تفقدا مشروعات الادارة العامة للقاعدة الشعبيه،الف بنت الف حلم ، هانا احقق ذاتي وقاما كلا من الدكتور أشرف صبحي والمهندس عادل النجار بتوزيع هدايا رمضان عليهم وفي الختام قدم أفراد المشروع القومي للياقه البدنيه استعراض لاقي إعجاب الحضور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.