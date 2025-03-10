الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يستعرض مسارات تطوير المنظومة الرياضية حتى أولمبياد 2028

وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس  وبحضور  رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية بعد انتهاء انتخابات جميع الاتحادات الرياضية في دورتها الجديدة.

ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة، وجه وزير الشباب والرياضة التهنئة لرئيس اللجنة الاولمبية المصرية وحسم بعض رؤساء الاتحادات بعض مناصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وذلك بعد غلق باب التقديم والفوز بالتزكية في بدية حديثه بمقر اللجنة الأولمبية.

 

وأشار وزير الرياضة  الي ان الانتخابات التي تمت مؤخرًا للاتحادات الرياضية تعتبر من افضل الانتخابات التي تم عقدها على مدار السنوات الماضية لما شهدته من شفافية وما نجم عنها من تغييرات واسعة بما يصب فى صالح ضبط المنظومة الرياضية خلال الفترة المقبلة

واثني  الدكتور أشرف صبحى علي التعاون القائم والمتواصل بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية  والذي يشمل متابعة خطط الاتحادات والمنافسات التي يخوضها لاعبوها خلال الفترات القادمة.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة البدء فى تنفيذ الخطط الخاصة بالتطوير الشامل للمنظومة الرياضية وفى المقدمة منها  المنتخبات القومية بجميع الألعاب  وتحقيق  مزيد  من الانتصارات للرياضة المصرية لتصبح على قدر التطلعات والطموحات من خلال حصد البطولات والميداليات التى تسعد الجماهير المصرية.

واشار الي ان الوزارة تمتلك العديد من المشروعات القومية والتي تصب وتعمل علي  ايجاد عناصر جديدة مؤهلة ونضعهم جميعهم في خدمة  الاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب لاختيار افضل العناصر المميزة منها لتمثيل المنتخبات القومية المصرية بجميع الأعمار.

رئيس الأولمبية يشكر وزير الرياضة 

فيما رحب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس  بتواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بمقر اللجنة الاولمبية المصرية.

وأكد على الدور الإيجابي غير المسبوق لوزارة الشباب والرياضة فى خروج 
الانتخابات التي شهدتها الاتحادات الرياضية بالشكل المشرف للمنظومة الرياضية ككل.

واشار الى ان هناك تعاون وتنسيق كامل بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق من الإنجازات التى تليق بالدعم الكامل الذى تقدمه الدولة المصرية على كافة المستويات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الرياضة اولمبياد 2028 أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية ياسر إدريس الاتحادات الرياضية

مواد متعلقة

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان الملعب الخماسي بمركز شباب الجيزة في ليلة رمضانية

ياسر إدريس يشيد بدعم وزير الشباب للاتحادات الرياضية ويتمنى التوفيق لهاني أبو ريدة

ads

الأكثر قراءة

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

هل وقع صدام بين كولر والشناوي قبل القمة 130؟

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء، ما السبب؟ (فيديو)

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

5 مستهدفات رئيسة لموازنة العام المالي 2025-2026

تداول 48 ألف طن بضائع و1025 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

منوعات

المزيد

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تفسد مستحضرات التجميل صيام رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة الخندق بين الحيلة العسكرية ومعجزات الرسول

تفسير رؤية الكنافة في المنام وعلاقتها بالسعادة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية