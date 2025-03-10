وزير الرياضة يستعرض مسارات تطوير المنظومة الرياضية حتى أولمبياد 2028

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس وبحضور رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية بعد انتهاء انتخابات جميع الاتحادات الرياضية في دورتها الجديدة.

ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة، وجه وزير الشباب والرياضة التهنئة لرئيس اللجنة الاولمبية المصرية وحسم بعض رؤساء الاتحادات بعض مناصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وذلك بعد غلق باب التقديم والفوز بالتزكية في بدية حديثه بمقر اللجنة الأولمبية.

وأشار وزير الرياضة الي ان الانتخابات التي تمت مؤخرًا للاتحادات الرياضية تعتبر من افضل الانتخابات التي تم عقدها على مدار السنوات الماضية لما شهدته من شفافية وما نجم عنها من تغييرات واسعة بما يصب فى صالح ضبط المنظومة الرياضية خلال الفترة المقبلة

واثني الدكتور أشرف صبحى علي التعاون القائم والمتواصل بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية والذي يشمل متابعة خطط الاتحادات والمنافسات التي يخوضها لاعبوها خلال الفترات القادمة.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة البدء فى تنفيذ الخطط الخاصة بالتطوير الشامل للمنظومة الرياضية وفى المقدمة منها المنتخبات القومية بجميع الألعاب وتحقيق مزيد من الانتصارات للرياضة المصرية لتصبح على قدر التطلعات والطموحات من خلال حصد البطولات والميداليات التى تسعد الجماهير المصرية.

واشار الي ان الوزارة تمتلك العديد من المشروعات القومية والتي تصب وتعمل علي ايجاد عناصر جديدة مؤهلة ونضعهم جميعهم في خدمة الاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب لاختيار افضل العناصر المميزة منها لتمثيل المنتخبات القومية المصرية بجميع الأعمار.

رئيس الأولمبية يشكر وزير الرياضة

فيما رحب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس بتواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بمقر اللجنة الاولمبية المصرية.

وأكد على الدور الإيجابي غير المسبوق لوزارة الشباب والرياضة فى خروج

الانتخابات التي شهدتها الاتحادات الرياضية بالشكل المشرف للمنظومة الرياضية ككل.

واشار الى ان هناك تعاون وتنسيق كامل بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق من الإنجازات التى تليق بالدعم الكامل الذى تقدمه الدولة المصرية على كافة المستويات.

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