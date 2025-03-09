الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

ياسر إدريس يشيد بدعم وزير الشباب للاتحادات الرياضية ويتمنى التوفيق لهاني أبو ريدة

المهندس ياسر إدريس
المهندس ياسر إدريس

أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه اللامحدود للرياضيين وكافة الاتحادات الرياضية.

ياسر إدريس يشيد بدعم الوزير

وقال إدريس، خلال تصريحات إذاعية  إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يشهد له الجميع بالكفاءة والنشاط، وهو دائم التواجد في كافة المحافل الرياضية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن مصر، نظرًا لما تملكه من بنية رياضية متطورة، أصبحت مركزًا رئيسيًا لاستضافة البطولات القارية والدولية، ولم يأت ذلك من فراغ، بل بدعم كبير من القيادة السياسية لضمان ريادة مصر الدائمة في جميع المجالات، وخاصة الرياضة.

من جانبه، تمنى إدريس التوفيق للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الانتخابات المقبلة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مؤكدًا أنه سيكون خير ممثل للقارة الإفريقية في المكتب التنفيذي «فيفا».

أكد المهندس ياسر إدريس، على علاقته الطيبة بالنادي الأهلي، وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي متمنيا له الشفاء العاجل، أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي ومحمد الجارحي، ومحمد الغزاوي، وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي.

واختتم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تصريحاته متمنيًا التوفيق لرؤساء الاتحادات الرياضية في رفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل

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