الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول مشاجرة داخل مطعم شهير في رمسيس

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

طلبت  نيابة الظاهر تحريات المباحث الجنائية حول مشاجرة نشبت بين  6 أشخاص بمطعم شهير بمنطقة رمسيس بنطاق دائرة قسم شرطة الظاهر، وذلك بعد انتشار فيديو المشاجرة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي

مشاجرة مطعم شهير بمنطقة رمسيس
 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة رصدت انتشار مقطع فيديو لمشاجرة بين عدد من الأشخاص قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب، ولم تتلق الشرطة أى بلاغات بخصوص المشاجرة، وإجراء التحريات تبين أن أطراف المشاجرة 6 أشخاص وتم ضبط الطرفين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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نيابة الظاهر منطقة رمسيس منصات التواصل الاجتماعي

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