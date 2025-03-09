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رياضة

يويفا يستعين بحكم نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء برشلونة وبنفيكا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

 يدير الحكم الفرنسي، فرانسوا ليتيكسير مواجهة إياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، الثلاثاء المقبل، بين برشلونة وضيفه بنفيكا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح البارسا (1-0)، على أرض الفريق البرتغالي.

 

حكم مباراة بنفيكا وبرشلونة 

وستكون هذه ثاني مرة، يدير فيها الفرنسي مباراة للبارسا هذا الموسم، بعد لقاء الأخير مع بوروسيا دورتموند، في مرحلة المجموعة، عندما انتصر البلوجرانا خارج الديار (3-2).


كما أدار ليتيكسير مباراة لبنفيكا من قبل، في دور المجموعات بنسخة موسم 2017-2018 من الدوري الأوروبي وفاز "النسور" على ستاندرد ليج البلجيكي (3-0).

ومن أبرز اللقاءات التي أدارها الحكم الفرنسي، نهائي النسخة الأخيرة من اليورو بين إسبانيا وإنجلترا، ومباراة كأس السوبر الأوروبي في موسم 2023-2024، بين مانشستر سيتي وإشبيلية.

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