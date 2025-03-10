الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة الجبهة اليسرى أمام الزمالك

كولر
كولر

الدوري المصري، يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الثنائي كريم الدبيس ومصطفى العش لإختيار أحدهما لقيادة الجبهة اليسرى أمام الزمالك في القمة 130 غدا فى استاد القاهرة.

 ويحسم المران الأخير اليوم هوية اللاعب المنتظر أن يتواجد في تشكيل الفريق الأساسي. 

كما كشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي حقيقة وجود خلاف بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي حارس المرمى بسبب رغبة المدير الفني في عدم الاعتماد على قائد الأهلي في مباراة القمة غدا أمام الزمالك. 

وقال المصدر: أنباء غير صحيحة علي الاطلاق ومحمد الشناوي سيتواجد أساسيا في تشكيل الأهلي غدا أمام الزمالك وكولر لم يدخل في اي صدام مع اللاعب كما زعم البعض والأمور مستقرة تماما. 

كما حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي عقد جلسة مع لاعبي الاهلي من أجل تحفيزهم لمباراة القمة أمام الزمالك غدا. 

ونقل رمضان رسالة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن أهمية الفوز في مباراة الغد من أجل قطع خطوة مهمة في رحلة الحفاظ على اللقب مؤكدا ثقة الجميع داخل الأهلي في قدرات اللاعبين والجهاز الفني لحصد نقاط المباراة. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق المسائي استعدادا لمواجهة الزمالك غدا. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تحضيراته لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين  الأهلي والزمالك في استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز غدا الثلاثاء. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الغد   في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه في مران قوي أمس بعد انتهاء الراحة سلبية من التدريبات والتي حصل عليها الفريق لمدة يومين.  

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري 

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتى نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

  • الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس  ٩.٣٠ مساء
  • الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء
  • الأهلي وبتروجيت  الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء
  • الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء
  • الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء
  • الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو  ٤ مساء
  • الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء
  • الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كولر اخبار الأهلي

مواد متعلقة

الجميع يترقب، موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 130

الدوري المصري، كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

أستاذة بالقومي للبحوث توضح السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان (فيديو)

9 نصائح من الكهرباء للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

بعد انخفاض التضخم، خبير يزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد وأسعار السلع

منوعات

المزيد

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تفسد مستحضرات التجميل صيام رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة الخندق بين الحيلة العسكرية ومعجزات الرسول

تفسير رؤية الكنافة في المنام وعلاقتها بالسعادة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية