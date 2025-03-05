قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

وقع رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عبد الرزاق شعيب، بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، برئاسة محمد سامي عبدالصادق، في إطار تعزيز التكامل بين البحث القانوني والتطبيق العملي، ودعم التعاون الأكاديمي والتطوير القانوني.

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل بين الجانبين في مجال الأبحاث القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون في الدراسات الأكاديمية، إضافةً إلى تبادل الخبرات العلمية، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية ودعم الثقافة القانونية لدى الباحثين والطلاب.

البروتوكول يعكس التزام هيئة قضايا الدولة بتطوير الكفاءات القانونية

وأكد المستشار عبد الرزاق شعيب أن البروتوكول يعكس التزام هيئة قضايا الدولة بتطوير الكفاءات القانونية وتعزيز الوعي القانوني.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة محمد سامي عبدالصادق، أن التعاون يسهم في ربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقية وإعداد كفاءات قانونية مؤهلة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز بالدور البارز الذي يؤديه كل منهما، وترسيخًا لعلاقات التعاون المثمر.

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