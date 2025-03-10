الوحدة المحلية في قوص تواصل إنهاء إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين المتقدمين وفقا للقانون التصالح الجديد.

إنهاء جميع الاجراءات القانونية الخاصة بملف التصالح في قنا

وسلم رئيس مركز قوص حسين الزمقان نموذج ٨ نهائي تصالح لأحد المواطنين، وتم إنهاء جميع الاجراءات القانونية الخاصة بالملف الخاص به.

كما أجرى جولة تفقدية على المركز التكنولوجي وأقسام الإدارة الهندسية للاطمئنان على سير العمل بهما ومتابعة أعمال ملفي التصالح والتقنين ومنظومة المتغيرات المكانية.

التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة .

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