الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

محافظ قنا يشارك في إفطار جماعي للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ويكرّم المتميزين

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومديري الإدارات الخدمية، والقيادات الدينية، إلى جانب جميع العاملين بالوحدة المحلية.

وخلال الحفل، أعرب محافظ قنا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل كافة القطاعات التنفيذية في تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة، متمنيًا أن يكون الشهر الفضيل فرصة لمزيد من العطاء والإنجازات لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

تعزيز قيم التضامن والتكافل بقنا

وأكد "عبد الحليم" أن شهر رمضان الكريم يمثل فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل، داعيًا جميع الجهات إلى مضاعفة الجهود خلال هذه الفترة لضمان توفير احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعمل الجاد لخدمة أبناء قنا. كما شهد الحفل تبادل الأحاديث الودية بين الحضور، مما يعكس روح التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات.

وعلى هامش الحفل، كرّم المحافظ عددًا من العاملين بالوحدة المحلية، وآخرين من العاملين بمرفق نظافة المدينة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا التكريم، ومؤكدًا أن المحافظة تسعى دائمًا إلى تقديم الدعم الكامل لجميع العاملين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للنهوض بالمشروعات العامة وتعزيز جهود النظافة والتشجير.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا قوص مدينة قوص

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