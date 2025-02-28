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مطران دشنا يترأس قداس "الصلاة الربانية"

مطران دشنا يترأس
مطران دشنا يترأس قداس "الصلاة الربانية"

ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا.

 وشارك الصلاة بعض الآباء كهنة الكنيسة، ودشن بعض الأدوات لخدمة الكنيسة، كما ألقى عظة القداس الإلهي عن "الصلاة الربانية".

صلوات الصوم الكبير

ويترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها. 

حيث يقام قداس يومي في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول أى أطعمة حيوانية أو مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.

والصوم الكبير عبارة عن ثلاثة أصوام، الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.

ويعقب ذلك أسبوع الآلام، والذى تبدأ أحداثه عقب الاحتفال بأحد الشعانين حيث يتم تعليق الرايات السوداء وتغيير ستر الهيكل وتقرأ خلاله كافة النبوات والأحداث المتعلقة بآلام السيد المسيح وصلبه، إلى أن ينتهى بصلب الفرح والاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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