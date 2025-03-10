الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار تعرض لانهيار جزئي في الساحل

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

انتقل فريق من  نيابة الساحل لمعاينة عقار مكون من 5 طوابق مهجور، تعرض لانهيار أجزاء منه بدائرة القسم، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية للمعاينة وبيان الأسباب ومعاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها بالانهيار وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة الساحل، وعلى الفور، وانتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين  حدوث سقوط جزء من العقار المكون من 5 طوابق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الساحل غرفة عمليات شرطة النجدة منطقة الساحل النيابة العامة

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