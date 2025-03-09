الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

انهيار جزئي لعقار خالٍ من السكان بالساحل

إنهيار جزئي لعقار
إنهيار جزئي لعقار

شهدت منطقة الساحل بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من 5 طوابق مهجور، دون وقوع أى خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة الساحل، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين بإجراء سقوط جزء من العقار مكون من 5 طوابق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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