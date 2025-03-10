إخلاء سبيل 15 متهمًّا بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 15 متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى نشر الفوضى.

المتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: أشرف خيرت سليم محمد، أشرف محمد بخيت عبد ربه، جمال زكريا حسين عبد الله، حسين رجب حسين عمران، رائد أحمد إبراهيم إسماعيل، شريف محمد بخيت عبد ربه، عبد الخالق زين الدين محمود عوض، عرفة محمود صبرة السيد، علاء خلف حمودة هلال، محمد أبو كاشف السيد محمد، محمد خلف عبد اللاه ضرار، محمد علي عبد المقصود حداد، محمد علي محمد عبد اللطيف، وجدي عبد السميع ثابت عبد الحكيم، مريم أيمن محمد الدسوقي.

كانت النيابة وجهت الي المتهمين في القضية رقم 5919 لسنة 2024 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.



جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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