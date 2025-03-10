الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل 15 متهمًّا بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

محكمة
محكمة

أمرت  نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 15 متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى نشر الفوضى.

المتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: أشرف خيرت سليم محمد، أشرف محمد بخيت عبد ربه، جمال زكريا حسين عبد الله، حسين رجب حسين عمران، رائد أحمد إبراهيم إسماعيل، شريف محمد بخيت عبد ربه، عبد الخالق زين الدين محمود عوض، عرفة محمود صبرة السيد، علاء خلف حمودة هلال،  محمد أبو كاشف السيد محمد، محمد خلف عبد اللاه ضرار، محمد علي عبد المقصود حداد، محمد علي محمد عبد اللطيف، وجدي عبد السميع ثابت عبد الحكيم، مريم أيمن محمد الدسوقي.
كانت النيابة وجهت الي المتهمين في القضية رقم 5919 لسنة 2024 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.


جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة أمن الدولة العليا نشر الفوضى نشر أخبار كاذبة

مواد متعلقة

إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

تغريم سيدة 10 آلاف جنيه لنشرها ادعاءات كاذبة ضد رئيس اللجنة الأولمبية

أخبار الحوادث اليوم: حبس التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة.. 22 مارس أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين لتقاضي رشوة.. ورفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

سعر السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

ارتفاع الليمون والملوخية والخيار، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء، ما السبب؟ (فيديو)

اليوم، أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته بتهمة الإهمال

ارتفاع الصويا والأولين، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تراجع معدل التضخم إلى 12.5% في فبراير 2025

منوعات

المزيد

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

11 مطارا خارج الخدمة، الإضرابات تشل حركة الطيران الألماني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 رمضان عام 485 من الهجرة، "الحشاشين" تقتل الوزير نظام الملك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية