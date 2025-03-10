الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

إسرائيل ترسل وفدا إلى الدوحة، جولة جديدة من محادثات غزة اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ترسل إسرائيل اليوم الإثنين وفدا إلى الدوحة، لإجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن تمديد وقف إطلاق النار الهش في غزة.


وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من مارس الجاري، بينما رفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية التي تعني فعليا إنهاء الحرب.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المراحل اللاحقة، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول شروط المرحلة الثانية المحتملة.

ودعت حماس مرارا وتكرارا إلى إجراء مفاوضات فورية بشأن المرحلة الثانية، بينما رفضت إسرائيل ذلك سعيا إلى تمديد المرحلة الحالية.

وأوقفت إسرائيل تسليم المساعدات إلى غزة وسط الجمود، وأعلنت أمس الأحد أنها قطعت إمدادات الكهرباء عن القطاع المدمر.

وقال وزير الطاقة إيلي كوهين وهو يأمر بقطع الكهرباء: "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لإعادة الرهائن وضمان عدم بقاء حماس في غزة بعد اليوم التالي للحرب".

وطالبت حماس مرارا وتكرارا بأن تتضمن المرحلة الثانية من الهدنة، التي توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، تبادلا شاملا للأسرى والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف إطلاق النار الدائم وإعادة فتح المعابر الحدودية لإنهاء الحصار.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة لممارسة "ضغوط قصوى"، تهدف الى إجبار حماس على الموافقة على تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وأعلن نتنياهو موافقة إسرائيل على تسوية أمريكية لتمديد المرحلة الأولى خلال شهر رمضان والفصح اليهودي، أي حتى منتصف أبريل، إلا أن حماس رفضت ذلك.

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وقف اطلاق النار غزة حماس وزير الطاقة إيلي كوهين الكهرباء

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