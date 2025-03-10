تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

شهد موسم إعلانات رمضان 2025 نجاحًا لافتًا للثنائي الفني أحمد سعد ومي عمر، عبر ديو غنائي قدماه لصالح إحدى شركات الأيس كريم، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور منذ بداية عرضه مع أول أيام الشهر الكريم.

الإعلان، الذي جمع بين الألحان الجذابة والأداء المميز للفنانين، نجح في جذب انتباه المشاهدين وحقق انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

غير أن هذا النجاح لم يخلُ من الجدل، حيث اتهم فريق "الصاباوي" الفني، صناع الإعلان، باقتباس فكرته من أغنية قديمة للفريق بعنوان "سيب ال هاه"، والتي تم طرحها منذ سنوات على منصة يوتيوب.

وأكد أحمد، أحد أعضاء فريق الصاباوي لـ فيتو أن هناك تشابهًا كبيرًا بين الإعلان والأغنية، سواء في الكلمات أو الألحان، مما دفعهم للمطالبة بحقوقهم الأدبية والمادية.

وقال أحمد: "تفاجئنا بوجود تشابه كبير بين إعلان أحمد سعد ومي عمر وأغنية 'سيب ال هاه' التي طرحناها منذ سنوات. حاولنا التواصل مع صناع الإعلان لتوضيح الأمر والمطالبة بحقوقنا، لكنهم تجاهلونا تمامًا".

من جانبهم، لم يصدر أي رد فعل رسمي حتى الآن من فريق عمل الإعلان أو من الفنانين أحمد سعد ومي عمر حول هذه الاتهامات، مما يترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من التطورات في الأيام القادمة.

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