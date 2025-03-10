الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

عدد ساعات الصيام عاشر أيام رمضان

عدد ساعات الصيام
عدد ساعات الصيام اليوم، فيتو
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يصل عدد ساعات الصيام اليوم الإثنين بالتزامن مع عاشر  أيام شهر رمضان الكريم 13 ساعة و36 دقيقة، حيث يرفع آذان المغرب 59: 6 مساء.


ويبلغ متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة.  

 

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عدد ساعات الصيام ثامن أيام رمضان


وكان قد أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن هلال شهر رمضان 1446 هجريا ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة ال47  قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة  28 فبراير  (يوم الرؤية ).


هلال رمضان 2025

وظل الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة وفى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية  لمدد تتراوح بين 34:37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فظل  لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة)ماعدا  جاكرتا حيث غرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

 

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