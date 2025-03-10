مسلسل جودر 2 الحلقة 9، جوهرة تنجح في سرقة الرسالة من عمها

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة 9 من مسلسل جودر 2 حول جودر الذي يستخدم “جراب الطعام” في إطعام شروق زوجته الطعام الذي تتمناه، كما أطعم أشقاءه، وحرص على أن يحجز مكانا لإطعام اليتامى والأرامل.

ويواصل جودر التواجد مع الشيخ عبد الله للتعلم منه، بينما اختفى عبد الأحد ولم يعد يرسل أي رسائل لجودر، ويخطط أبناء شمعة لخطة فيما بينهم ويتفقون على عدم إخبار شواهي، وتنجح جوهرة في سرقة الرسالة من عمها عبد الرحيم.

وعلى هامش الحلقة يقرر شهريار التكفير عن ذنبه في قتل النساء بافتتاح مركز لتعليم الفتيات، وتشجعه شروق على هذه الخطوة.

تفاصيل أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة 9

دارت أحداث الحلقة 9 من مسلسل جودر 2 حرب عودة جودر إلى منزله برفقة زوجته بعد الانتقام من شومان، ويجتمع مع أشقائه، ويطلب جودر من زوجته الذهاب إلى منزل والدها ليوم واحد، حتى يتمكن جودر من تدبير مسكن للإيجار لشقيقيه.

ويظهر سالم علامات الاستياء من الفكرة، إذ يرى أن هذا المنزل هو منزل والده، وليس من حق جودر أن يتصرف فيه كيفما يشاء، في المقابل، يذكره سليم بأنهما قد تنازلا عن حقهما في المنزل منذ زمن.

وشهدت أحداث الحلقة أيضًا وجود فأر في غرفة جودر، وبينما يقترب منه لقتله يكتشف أنه داهش الذي أتى برسالة من عبد الأحد، يخبره فيها بأن الشمعيين باتوا على علم بأمر الكنوز، وأنه يجب عليهم توخي الحذر الشديد والاستعداد لأي طارئ.

في الوقت ذاته، يضغط عبد الرحيم على شقيقه عبد الأحد ليصالح جوهرة، وبالفعل يتم الإفراج عنها من سجنه، إلا أن جوهرة، وعلى الرغم من خروجها من الحبس، تقرر التعاون مع شواهي لتحقيق هدفها في الانتقام من جودر.

كما تشهد الحلقة لقاء بين جوهرة وشواهي، حيث تحاول جوهرة مراقبة عمها وخداعه لأخذ الرسالة التي ستساعد شواهي في التعامل مع الكنوز.

وفي سياق آخر، تشهد الحلقة تفكير شهريار في التكفير عن جميع ذنوبه تجاه الفتيات اللواتي قتلهن، ويقرر أن يقوم بعمل خير لأهلهم تعويضًا عن ما حدث.

قصة مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة «جودر الصياد» التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر نجل التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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