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حوادث

إحالة رئيس مأمورية شهر عقاري للمحاكمة بتهمة تلقيه رشوة من شركة

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

أحالت نيابة الأموال العامة بالقاهرة  رئيس مأمورية شهر عقاري للمحاكمة لاتهامه بتلقي رشوة من شركة عقارية مقابل تسجيل قطعة أرض.

البداية كانت بورود معلومات للإدارة العامة للأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بطلب رئيس مأمورية شهر عقاري  رشوة من شركة عقارية مقابل تسجيل قطعة أرض بطريقة غير مشروعة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث للتأكد من المعلومات وعقب ذلك تم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت بضبط المتهم أثناء تلقيه الرشوة فتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة الأموال العامة التي باشرت التحقيقات وإحالة المتهم للمحكمة.

تجديد حبس شخصين بتهمة عرض رشوة على مهندس بأحد أحياء القاهرة

 

وعلى جانب آخر، كان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس صاحب معرض سيارات وآخر بتهمة عرض رشوة مالية على مهندس بأحد أحياء محافظة القاهرة، مقابل التغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغا من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة يفيد بقيام صاحب معرض سيارات شهير، بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة، بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلاله لسلطات وظيفته، والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي.

 

 

 


وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

 

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نيابة الأموال العامة رئيس مأمورية شهر عقاري للأموال العامة شركه عقارية

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