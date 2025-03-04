حبس صاحب معرض سيارات وآخر بتهمة عرض رشوة علي مهندس بأحد أحياء القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب معرض سيارات وآخر بتهمة عرض رشوة مالية علي مهندس بأحد أحياء محافظة القاهرة، مقابل التغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء 4 أيام علي ذمة التحقيق

البداية عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغا من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة يفيد بقيام صاحب معرض سيارات شهير، بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة، بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلاله لسلطات وظيفته، والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي.



وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

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