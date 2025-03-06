الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس شخصين بتهمة عرض رشوة على مهندس بأحد أحياء القاهرة

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس صاحب معرض سيارات وآخر بتهمة عرض رشوة مالية على مهندس بأحد أحياء محافظة القاهرة، مقابل التغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق

البداية عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغا من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة يفيد بقيام صاحب معرض سيارات شهير، بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة، بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلاله لسلطات وظيفته، والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي.


وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

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محكمة جنايات القاهرة هيئة الرقابة الإدارية محافظة القاهرة

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