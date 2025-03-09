"بتعتمدي على جسمك عشان التريند والنجومية"؟ إجابة صادمة من هدى الإتربي (فيديو)

قالت الفنانة هدى الإتربي، إنها ترى أنها لم توضع في الإطار الذي تستحقه، موضحةً: "أنا ممتنة لما وصلت إليه، لكنني لم أوضع في الإطار السليم، ولم أحصل على الفرصة التي تمنحني حقي كممثلة صاعدة أو مشروع نجمة".

هدى الإتربي: ليه الشكل والجسم بقى حاجة ضد النجومية

وأضافت "الإتربي"، في حوارها ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "لم أحصل على هذا الحق تمثيلا أو مع مخرجين أو فرصة حقيقية، منين هتحكموا عليّ إني أبقى ممثلة شاطرة؟! مش لازم تدوني فرصة حقيقية؟!".

وتابعت هدى الأتربي:"وبعدين ليه الشكل والجسم بقى حاجة ضد نجومية الست، فقد كان أساس نجومية الفنانات في الماضي، وكان لازم تبقى حلوة وجسمها حلو ومخلية بالها من مقاس لبسها، ليه الحلاوة بتبقى اتهام عند الناس؟! مش شايفاها اتهام.. يتقال إنتِ ليه حلوة وبتاع؟! آه أنا حلوة الحمد لله ودي حاجة كويسة وأنا ممتنة جدا لها، ونعمة من ربنا".

وردت الفنانة هدى الإتربي، على سؤال بشأن حقيقة اعتمادها على شكلها وجمالها وجسدها في الوصول إلى النجومية، قائلة: “في ناس كتير شكل وحلاوة وجسم، التريند بيبقى جاي من فكرة أن تقدم للناس شيء وتغذي عندهم شيء ينتظرونه أو يريدون تغذيته”.

وتابعت:" التريند لا يصنع نجوما، والبرامج تبحث عن النجوم أصحاب مسلسلات وأعمال فنية وتاريخ فني وأفلام وأغاني، لذلك، فهي لا تراهن على التريند، لكننا نعيش في عصر الاتجاه.

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