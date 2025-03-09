أخبار مصر اليوم: السيسي يجدد التزامه بتقديم كل الرعاية والمساندة لأسر الشهداء.. تكريم مجموعة من المصريات في احتفالية يوم المرأة.. ودرجات الحرارة المتوقعة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات ترحمًا على روحه الطاهرة، وفى نهاية المراسم قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وفى سياق متصل أناب الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول رافقهم خلال المراسم المحافظين ومديرى الأمن بالمحافظات نطاق المسئولية.

بحضور قرينة السيسي، تفاصيل احتفالية يوم المرأة المصرية

شهدت قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسى احتفالية يوم المرأة المصرية.

قرينة السيسي تكرم مجموعة من السيدات المصريات الملهمات في احتفالية يوم المرأة المصرية

كما كرمت انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية مجموعة من السيدات المصريات الملهمات في احتفالية يوم المرأة المصرية.

كما شاهدت السيدة انتصار السيسي عرضا مسرحيا عن إنجازات حواء والمكاسب التي تحققت لها في رائعة مسرحية للمخرج خالد جلال وذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية بعنوان المرأة المصرية أيقونة النجاح.

وقال الطفل يونس يسرى يونس سفير مبادرة نور "شرف ليا إنى موجود هنا فى احتفالية يوم المرأة المصرية وبتكلم ونفسنا مصر تبقى أحسن بلد فى الدنيا ونفسنا نشارك فى البناء".

ووجهت الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم المرأة المصرية، قائلة: الرئيس السيسي المساند والداعم الأول للمرأة المصرية والشكر موصول للسيدة انتصار السيسي للدعم والمساندة الدائمة للفتاة والمرأة المصرية.

وأوضحت أن الجيل الجديد هو من يحمل شعلة الوعي وهو السبيل لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.

والتقت السيدة انتصار السيسي بمجموعة من النماذج المشرفة من السيدات المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت السيدة انتصار السيسي: شرفت اليوم بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير".

وأضافت: أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا.

قرينة السيسي تكرم مجموعة من المصريات الملهمات في احتفالية يوم المرأة المصرية

تفاصيل الحزمة الاجتماعية كرمت قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، مجموعة من السيدات المصريات الملهمات في احتفالية يوم المرأة المصرية.

وشهدت قرينة رئيس الجمهورية احتفالية يوم المرأة المصرية.

والتقت انتصار السيسي أمس بمجموعة من النماذج المشرفة من السيدات المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وقالت انتصار السيسي: شرفت اليوم بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير".

وزيرة التضامن تتوقع أن يصل برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي.

وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليارات جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.

وزير التعليم يكلف خالد عبد الحكم رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قرار بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

امتحانات الثانوية العامة 2025، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التفاصيل الكاملة لعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وأكدت الوزارة على أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب، وذلك على النحو التالي: المواد العامة وهى: (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية )، والمواد التخصصية وهي: طلاب الشعبة الأدبية: (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق)، وطلاب الشعبة العلمية (العلوم): (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية)، وطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية)، والمواد التي لا تضاف إلى المجموع وهى: (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء ).

أما بشأن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام الجديد للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، فقد أوضحت الوزارة أنها تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

بدون دعم إضافي، التموين تواصل صرف السلع لأصحاب البطاقات خلال مارس

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات التموين والبالغ عددهم 22 مليون بطاقة، لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن مقيدين على تلك البطاقات.

وتوفر وزارة التموين شهريًا ما يقرب من 30 صنفًا متنوعًا من السلع الأساسية، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا، بإجمالي يصل إلى نحو 37 مليار جنيه سنويًا، ضمن جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع المدعمة.

وأوضحت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية المقررة لشهر مارس 2025 مستقرة، دون أي زيادات، وذلك في إطار حرص الوزارة على التخفيف عن المواطنين.

ورغم إعلان الحكومة تطبيق برنامج الحزمة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والذي بموجبه سوف يتم صرف نحو 10 ملايين أسرة بـ بطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، إلا أن وزارة التموين لم تعلن حتى الأن موعد صرف تلك الزيادات ونوع السلع الذي سيتم صرفها.

وتمنح الحكومة البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر المبارك؛ حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية

فتح باب التقدم لمسابقة المعهد المتحد للأبحاث النووية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للمسابقة المقدمة من المعهد المتحد للأبحاث النووية للبحث والتطوير لعام 2025، والموجهة للدول الأعضاء في المعهد "The JINR R&D Competition 2025".

ويأتي هذا الإعلان في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثله في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية (JINR) - بدوبنا - روسيا الاتحادية، حيث تهدف المسابقة إلى دعم أنشطة البحث والتطوير التي تتماشى مع أولويات التنمية العلمية والتكنولوجية للدول الأعضاء في المعهد.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على كافة التفاصيل وشروط التقدم بالدخول علي الموقع الرسمي للأكاديمية، علي أن يكون آخر موعد للتقدم في المسابقة هو 25 مارس 2025، وسيتم الإعلان عن نتائج المسابقة في يونيو 2025.

السيسي: نجدد الالتزام بتقديم كل الرعاية والمساندة لأسر شهدائنا الأبرار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم الشهيد: نؤكد في هذا اليوم تمسكنا بالهدف النبيل الذي ضحوا من أجله، واستكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه، مهما كانت التحديات، ونجدد الالتزام بتقديم كل الرعاية والمساندة لأسر شهدائنا الأبرار، فخرا بما قدموه لمصر من أبطال يذكرهم التاريخ في أشرف صفحاته على مدار الأجيال

وتحتفل مصر اليوم 9 مارس بيوم الشهيد، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف حيث نال الشهادة فقد كان مثالًا للقائد الشامل المضحي لذلك اختير هذا اليوم لتتذكر فيه مصر والقوات المسلحة من ضحوا في سبيلها.

شديد البرودة على هذه المناطق، درجات الحرارة غدا الاثنين فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الاثنين، حيث يسود طقس دافئ على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على الجنوب، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنها: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 24

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 27

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 27

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 29

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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