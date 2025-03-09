الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

فتح باب التقدم لمسابقة المعهد المتحد للأبحاث النووية

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو

 أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للمسابقة المقدمة من المعهد المتحد للأبحاث النووية للبحث والتطوير لعام 2025، والموجهة للدول الأعضاء في المعهد "The JINR R&D Competition 2025".

 ويأتي هذا الإعلان في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثله في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية (JINR) - بدوبنا - روسيا الاتحادية، حيث تهدف المسابقة إلى دعم أنشطة البحث والتطوير التي تتماشى مع أولويات التنمية العلمية والتكنولوجية للدول الأعضاء في المعهد.


ويمكن للمهتمين الاطلاع على كافة التفاصيل وشروط التقدم  بالدخول علي الموقع الرسمي للأكاديمية، علي أن يكون آخر موعد للتقدم في المسابقة هو 25 مارس 2025، وسيتم الإعلان عن نتائج المسابقة في يونيو 2025.

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