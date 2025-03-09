السيسي: نجدد الالتزام بتقديم كل الرعاية والمساندة لأسر شهدائنا الأبرار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم الشهيد: نؤكد في هذا اليوم تمسكنا بالهدف النبيل الذي ضحوا من أجله، واستكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه، مهما كانت التحديات، ونجدد الالتزام بتقديم كل الرعاية والمساندة لأسر شهدائنا الأبرار، فخرا بما قدموه لمصر من أبطال يذكرهم التاريخ في أشرف صفحاته على مدار الأجيال.

وتحتفل مصر اليوم 9 مارس بيوم الشهيد، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969 ، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف حيث نال الشهادة فقد كان مثالًا للقائد الشامل المضحي لذلك اختير هذا اليوم لتتذكر فيه مصر والقوات المسلحة من ضحوا في سبيلها.



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