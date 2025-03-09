يوسف زيدان: أنا شايل هم القضية الفلسطينية ولو تم اغتيالي هستريح

أكد الدكتور يوسف زيدان، أنه كان ضد خروج اليهود من مصر بعد 48 وضد قيام دولة إسرائيل، ورد على سؤال من الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار" حول مدى تخوفه من الاغتيال مثل الكاتب فرج فودة قائلا: "مش خايف وأنا كده هستريح وأنا خلصت اللى عليا".

يوسف زيدان: أنا شايل هم القضية الفلسطينية

وأضاف يوسف زيدان، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، أنه يلعب في الوقت الضائع وسيستريح من الهموم التي تشغل باله كلها، مضيفا: "أنا شايل هم القضية الفلسطينية وهم أصدقائي وأولادي وبيقروا لى في كل الدول العربية وفلسطين وشايل هم الأشقاء العرب وجت لي أزمة قلبية قبل كده".

أخبار السودان

وتابع يوسف زيدان: "حتى الآن لما بشوف أخبار السودان بيكون شيء مؤلم جدا بالنسبة لي"، كما عبر عن رفضه أي منصب سياسي ويرى أنه ستعطله عن الكتابة والكتابة بالنسبة له حياة.

يوسف زيدان: الهجوم على تكوين هدفه كان استمرار السيطرة على العقول في مصر

أكد الدكتور يوسف زيدان، أن هناك وجوها أساءت لفكرة مؤسسة تكوين وكان المفترض ينضم لهم وجوه كثيرة لكن تفرغ طوال مدة البداية للرد على الانتقادات وتفنيد الشائعات، قائلا: "بقالنا عشرات السنين بنكتب للناس ونتحمل السخف ونتحمل قضايا وراضيين بكده وتلقيت اتهامات سخيفة".

وأضاف، أنه كان معترضا على وجه واحد فقط في مؤسسة تكوين رافضا ذكر اسمه، موضحا أن هدفهم من فكرة تكوين كان إصلاح الواقع لكن اتهامات البعض بتدفق ملايين الدولارات على مؤسسة تكوين وغيرها من الاتهامات حادث عن الحقائق.

وأشار يوسف زيدان، إلى أن هناك اتهامات حدثت بوقوع اشتباك بالأيدي بينه وبين الإعلامي إبراهيم عيسى وغيرها من الشائعات فور خروج تكوين للنور، موضحا أن الهدف كان التشويش من أجل استمرار السيطرة على العقول والأزمات النفسية وغيرها من أسباب كثيرة لمواجهة الفكر.

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