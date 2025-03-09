الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

يوسف زيدان يكشف موقفه من الإيمان بوجود الجنة والنار

يوسف زيدان، فيتو
يوسف زيدان، فيتو

وجهت الإعلامية أميرة بدر، سؤالا جريئا للمفكر الدكتور يوسف زيدان خلال حواره ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، حول موقفه من الناس الذين يتحدثون عن أنه سيدخل النار يوم القيامة ويوجهون له الكثير من الاتهامات ليرد قائلا: "الناس تعرف منين أني هدخل النار".

الإيمان بوجود الجنة والنار 

وأوضح يوسف زيدان، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، أن المسلم الذي لا يؤمن بوجود الجنة والنار ينكر معلوم من الدين بالضرورة، قائلا: "لكن تظل الفكرة ايه الجنة وايه النار والموضوع ملتبس وعندنا قضايا أهم وأكثر إلحاحا وواقعية وفي واقعنا توجد قضايا أكثر اهتماما تتماشي مع الإيقاعات اليومية".

يوسف زيدان: الجنة والنار قضايا فضفاضة

وشدد يوسف زيدان، على أهمية البحث عن القضايا الأكثر اهتماما للمواطنين أولى من الاهتمام بالقضايا الفضفاضة مثل الجنة والنار، متابعا: "شايف أن الدخول في تخيلات واختلافات ومعنوي وروحي وحسي يدخلنا إلى معترك".

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يوسف زيدان الدكتور يوسف زيدان برنامج اسرار قناة النهار النار

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