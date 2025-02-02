الأحد 02 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

يوسف زيدان يوقع روايته الجديدة «الحصيد» بمعرض الكتاب (صور)

حفل توقيع يوسف زيدان
حفل توقيع يوسف زيدان

 وقع الكاتب يوسف زيدان روايته الجديدة والتي جاءت بعنوان "الحصيد"، وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56. 

وحرص يوسف علي تواجده مع الجمهور لتوقيع روايته الجديدة “الحصيد” لمن يرغب في شرائها، بالإضافة إلي التقاط بعض الصور التذكارية برفقتهم.

وشهدت فعاليات اليوم 11 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، إقبالا متوسطا من الجمهور. 

 

معرض الكتاب 2025 

واصطف الجمهور أمام بوابات معرض القاهرة للكتاب قبل فتحها في تمام العاشرة صباحا، لشراء ما يرغبون في اقتنائه من الكتب والإصدارات المتنوعة من أجنحة المعرض هذا العام. 

 

مكان معرض الكتاب 2025 

 وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الماضي وحتى 5 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما اختيرت الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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يوسف زيدان رواية الحصيد معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

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