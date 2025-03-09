أمطرا شخصين بوابل من الرصاص، حكم قضائي بإحالة أوراق شقيقين للمفتي

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بإحالة أوراق شقيقين، لفضيلة المفتي لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما بتهمة قتل شخصين أخذا بثأر والدهما وشقيقهما.

وحددت المحكمة، جلسة 12 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط بلاغا يفيد بإطلاق أعيرة نارية ناحية قرية دوينة بمركز شرطة أبو تيج، ووفاة شخصين.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل " جمال. م" ونجل شقيقه " عمرو. ا "، توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " ع. ح. ع " وشقيقه " م. ح. ع " وشخص آخر هارب.

وكشفت التحريات، قيام المتهمين بحمل الأسلحة النارية والتربص للمجني عليهما وسط الزراعات الخاصة بالمجني عليهما وما أن شاهدوهما أثناء مرورهما قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبهما مما أودى بحياتهما وذلك على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليهما.

والقى رجال المباحث القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر لوالدهما وشقيقهما .

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