رياضة كفر الشيخ تعلن انطلاق التصفيات التمهيدية للدورات الرمضانية بدسوق

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، إنطلاق مباريات خماسي كرة القدم ضمن التصفيات التمهيدية للدورات الرمضانية بالإدارات الفرعية وكذلك بإدارة شباب دسوق، بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة للشباب من سن 18 الى 35 وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وكيل الوزارة يكشف التفاصيل

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدوارات الرمضانيه فى دورها التمهيدي تنطلق من اليوم الأول لشهر رمضان وحتى العاشر منه وتبدأ التصفيات النهائية من 11 رمضان الى 14 رمضان وتقام بنادي سخا الرياضي، مشددًا على تواجد سيارة للإسعاف مجهزة بالملاعب التى تقام بها المباريات وتطبيق كامل لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

وتعد أبرز شروط الإشتراك فى الدورة الرمضانية، أن لا يكون اللاعب مسجل في سجلات الإتحاد المصري لكره القدم، ويطبق قانون الإتحاد المصري للعبة فى خماسى كرة القدم وتكون زمن المباراة 20 دقيقة على شوطين، تقام الدورات الرمضانية بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، ومتابعة مديرى الإدارات الفرعية.

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