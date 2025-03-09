حسن الرداد: أبحث عن التنوع بأعمالي لكسر الملل.. وأدوار الكوميديا صعبة.. وإيمى سمير غانم ليس لها منافس (حوار)

>> أنافس إيمى سمير غانم فى عقبال عندكو

>> إيمى سمير غانم ليس لها منافس ولها أسلوب وطريقة وشكل مختلفين تمامًا عن أى فنان آخر

>> أبدأ تصوير «مش شبه بعض» قريبا..وهذه حقيقة ظهورى فى رامز إيلون مصر

>> العرض فى شهر رمضان له مذاق خاص وجمهور كبير

>> تعرضت لمقالب من قبل ولكن لو علمت أن البرنامج مقالب أعتذر عنه على الفور

>> هناك أعمال درامية تتعرض للظلم خلال السباق الرمضاني. لكن السيناريو الجيد يفرض نفسه فى أى توقيت

التنوع يعتبر من أهم مميزات الفنان حسن الرداد، فلا يحب الاستقرار على تيمة معينة فى الأعمال التى يقدمها.

بعد إبداعه فى شخصية محارب العام الماضي، يخرج للجمهور من خلال مسلسل “عقبال عندكو” الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى من الدرجة الأولى، ويقدم شخصيات متنوعة بصحبة زوجته الفنانة إيمى سمير غانم.

أكد حسن الرداد خلال حوار مع فيتو على أهمية الأعمال الكوميدية بالرغم من صعوبة تقديمها للجمهور، مشيرًا إلى أنه واجه صعوبات كثيرة فى هذا العمل قبل خروجه للجمهور، مؤكدًا أن الحلقات الأولى من العمل لها مردود مختلف وجيد حتى الآن.

وأضاف أنهم يفتقدون النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز على جميع المستويات الأسرية والفنية وغيرهما، مضيفًا أن مشاركتهما فى أعمالهم الفنية كان يضيف لأى عمل مذاقًا خاصًا.

*ماذا عن مسلسل عقبال عندكو، كيف تم اختيار السيناريو؟

عقبال عندكوا لم يكن فى البال ولا الخاطر، وكانت هناك سيناريوهات أخرى لنختار من بينها وكلها فى إطار كوميدي، ولكن عندما تم عرض السيناريو وقراءة فكرة العمل الرئيسية، تمت الموافقة عليه لأننا وجدنا السيناريو قريبًا من الجمهور بشكل كبير، وسيكون له مردود إيجابى عليهم.

*هل قصدت التنوع فى الشخصية التى ستقوم بتقديمها خلال العمل؟

فى كل أعمالى أبحث عن التنوع، ويكون هو هدفى الأساسي. خاصة عند اختيار موضوع كوميدي، أحب أن أظهر بأكثر من شخصية به، لكسر حاجز الملل لدى المشاهد.

أما على مستوى الأعمال، فكل عام أقدم عملًا مختلفًا عن الآخر، مرة كوميدي، مرة أكشن، مرة رومانسي، ولا أحب الاستقرار على تيمة بعينها فى أى عمل أقدمه، خاصة بعد تجربة “محارب” العام الماضي.

*ماذا عن الصعوبات التى واجهتك فى مسلسل عقبال عندكو؟

صعوبات العمل كثيرة، بداية من الفكرة، وبروفات العمل، وتبادل الآراء، مرورًا باختيار كاست متميز، إلى توقيتات التصوير التى تجعل الأمر صعبًا بسبب قلة النوم وغيرها من الأمور. كل هذه الأمور صعبة على الجميع.

*هل الكوميديا فى حد ذاتها أمر سهل تقديمه؟

الكوميديا من أصعب الأدوار التى يستطيع أى فنان تقديمها.

ليست فقط لي، أى فنان يجد الكوميديا شيئًا صعبًا لأنها من أكبر الصعوبات أن تجعل الجمهور يضحك وأن يكون لديك قبول لديهم فى جانب الكوميديا لأن الأمر ليس سهلًا على الإطلاق.

*هل تقديمك لأكثر من شخصية يتطلب منك مقومات معينة؟

أصعب شيء فى هذا العمل هو تقديم أكثر من شخصية.

كل واحدة تحتاج مكياج معين وتجعلنى أحتاج إلى استحضارها قبل تقديمها. طبيعى أن كل شخصية تتطلب منى مقومات كثيرة قبل تقديمها أمام الكاميرا.

*ما حقيقة تقديمك لشخصية مريض نفسى ضمن أحداث العمل؟

لم يتناول العمل شخصية مريض نفسى نهائيًا. العمل مجرد قصة كوميدية فقط، كتبها المؤلف، ووافقنا عليها، ويرى الجمهور الآن شيئًا مختلفًا تمامًا.

*التعاون مع إيمى سمير غانم ليس هو الأول.. كيف وجدت التعاون معها هذه المرة؟

أحب العمل مع إيمى سمير غانم كثيرًا. فى الكوميديا، ليس لها منافس فعليًا. لها أسلوب وطريقة وشكل مختلفين تمامًا عن أى فنان آخر. أى عمل كوميدى أقدمه، لا أجد أفضل منها لتشاركنى فى بطولته كممثلة.

*هل تدخلت فى سيناريو “عقبال عندكو” وتم التعديل عليه؟

هناك دائمًا بروفات ترابيزة لأغلب كاست العمل حتى نصل إلى أفضل شكل للسيناريو الذى نقدمه.

لم يكن تعديلًا بالمعنى الحرفي، بل عبارة عن آراء يتم تداولها بين الجميع، وإن وجد المؤلف والمخرج أن هذا الأمر مهم، يقومون به والعكس صحيح.

*كيف ترى “عقبال عندكو” بين الأعمال الأخرى المعروضة معه من وجهة نظر الجمهور؟

حتى لو كانت شهادة بعين الجمهور، ستكون مجروحة فى مسلسل “عقبال عندكو”. فى النهاية، نحن نقدم مسلسلًا جيدًا تعبنا فيه ونتمنى من الله التوفيق لنا وللجميع. أى فنان يقدم عملًا يعانى من الإرهاق الشديد فيه، وربنا يوفق الجميع.

*ماذا عن ردود الأفعال التى تلقيتها حول الحلقات الأولى من العمل؟

حتى الآن، ردود الأفعال جيدة، ولكننا ما زلنا فى البدايات. مع نهاية كل عمل أحب أن أطلع على الآراء حول العمل، لأن الجمهور هو صاحب الرأى الأول والأخير فى هذا الأمر.

*حسن الرداد، ماذا يفضل: العرض داخل رمضان أم خارج السباق؟

العرض فى شهر رمضان له مذاق خاص وجمهور كبير. العرض لا يقتصر فقط على القنوات، فهناك المنصات والتطبيقات، وكل منهم له جمهور. عرض أى عمل فى رمضان يكون فى صالحه من الأساس.

*هل معنى ذلك أنه إذا عرض عليك عمل خارج سباق رمضان لن توافق؟

بالتأكيد سأدرس الأمر كثيرًا قبل الموافقة. لكن إن وجدت سيناريو يستحق منى تقديمه خارج السباق الرمضاني، لن أرفض الأمر وسأقوم بتقديمه على الفور. كل أمر له دراسة وخطة معينة، لكن التوفيق والنجاح من المولى عز وجل.

*هل ترى أن هناك أعمالا معينة تُظلم خلال رمضان فى العرض أو نسب المشاهدة؟

طبيعى أن يكون هناك أعمال درامية تتعرض للظلم خلال السباق الرمضاني. وجود عدد كبير من الأعمال الرمضانية يضع الجميع فى هذه النقطة، لكن السيناريو الجيد يفرض نفسه فى أى توقيت، سواء داخل سباق رمضان أو خارجه.

*ما رأيك فى الأعمال التى تُعرض فقط على المنصات؟

فى هذه الفترة، وكما قلت من قبل، المنصات الرقمية تتمتع بجمهور كبير فى الوقت الحالي. 80% من الجمهور يقضون أغلب أوقاتهم عبر السوشيال ميديا. كل شيء أصبح متاحًا أمامهم. وبالتالي، كل ما يعرض عبر منصة رقمية يتمتع بنسبة مشاهدة عالية.

*اعتاد الجمهور على ظهور الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم فى أعمالكم. هل عدم وجودهما له تأثير؟

طوال الوقت نفتقد الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم، على جميع المستويات الفنية، والاجتماعية، والأسرية، وكل شيء. لأن غيابهما ترك أثرا كبيرا، وطبعًا كانت مشاركتهم فى الأعمال التى نقدمها لها أثر فنى مختلف.

*ما رأيك فى برامج المقالب؟

لا أحبها على الإطلاق، ولا أفضل الظهور فيها. اتعمل فيَّ مقالب قبل كده، ولكن لو علمت أن البرنامج مقالب، أعتذر عنه على الفور.

*هل تم التواصل معك للظهور فى برنامج رامز إيلون مصر؟

قرأت كثيرًا أننا سوف نظهر أنا وإيمى سمير غانم مع رامز هذا العام، لكن لن نظهر معه.

*ماذا عن السينما فى الفترة الحالية؟

لدى فيلم “مش شبه بعض”، ولكن حتى الآن لم نبدأ تصوير أحداثه، ومن المقرر أن نبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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