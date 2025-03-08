75 ألف جنيه تراجع بأسعار سيارات بايك U5 Plus موديل 2025 خلال شهر رمضان

سيارات بايك، استهلت سيارات بايك شهر رمضان المبارك بتراجع كبير في أسعار سيارتها بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان، بقيمة مالية تصل نحو 75 ألف جنيه، وذلك أول تراجع سعري تشهدها السيارة.

أسعار سيارات بايك في السوق المصري بعد التراجع

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات بايك قبل وبعد التراجع لمعرفة الفرق السعري في التراجع وهي كالتالي:



أول فئة هاي لاين بسعر 799.900 ألف جنيه بدلًا من 874.900 ألف جنيه بخصم 75 ألف جنيه.

ثاني فئة توب لاين بسعر 899.900 ألف جنيه بدلًا من 974.900 ألف جنيه بخصم 75 ألف جنيه.





مواصفات محرك سيارات بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان

حصلت سيارات بايك على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصانًا وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لترًا. وتأتي السيارة بتعليق أمامي ماكفرسون وخلفي توريجن بيم، وتأتي السيارة بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم ووزن يبلغ 1255 كجم فارغ وإجمالي 1630 كجم.



مواصفات وسائل الأمان في بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان



فرامل ABS وEBD

ومساعد فرامل EBA مع تحكم إلكتروني في الثبات والتحكم في الجر

كما يتوفر لها فرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات

ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي

وحساسات خلفية

ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالاطارات

وكاميرا خلفية أو 360 درجة ومراقبة النقط العمياء

وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.





كما تتاح بمرايا خارجية كهربائية طي وضم وزجاج كهربائي وسخانات بالمرايا وفتحة سقف ومصابيح ليد أو هالوجين أمامية ونهارية ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ومصابيح خلفية ليد وتعديل ارتفاع الإضاءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.