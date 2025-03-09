مؤشر الدولار يترنح عالميا ويسجل 103 نقاط

مؤشر الدولار، تراجع مؤشر الدولار بحركة تعاملات اليوم الأحد بشكل كبير ليلامس مستوى 103.812 نقطة بحركة التعاملات، خاسرا ما يقارب 4 نقاط خلال الـ 24 ساعة الماضية بحركة التداولات العالمية.

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مؤشر الدولار - فيتو

فرض رسومًا جمركية على جميع الدول

جدير بالذكر تعهدت الإدارة الأمريكية بفرض رسومًا جمركية على جميع الدول التي فرضت رسومًا تجارية على الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، بناءً على الحواجز الجديدة ضد السلع الصينية والتهديدات الأخيرة ضد كندا والمكسيك، والتي تم تأجيلها في النهاية، وفق تقرير لمزود البيانات الاقتصادية «ترادينج ايكونوميكس».

مؤشر الدولار - فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم بعد تثبيت سعر الفائدة اليوم

يتبقي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 7 اجتماعات دورية خلال عام 2025، ويعقد الاجتماع القادم في 19 مارس المقبل.

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