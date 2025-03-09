الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أولى جلسات الأسبوع، مكاسب قوية بالبورصة بسبب شراء المستثمرين العرب والأجانب

مؤشرات - فيتو
مؤشرات - فيتو

البورصة المصرية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.59% عند مستوى 31130 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد 9مارس 2025.

اقرا التالى: البورصة تنهي تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع وتربح 6 مليارات جنيه

 

مؤشرات البورصة المصرية - فيتو 
مؤشرات البورصة المصرية - فيتو 

 

صعود مؤشرات البورصة المصرية بسبب القوى الشرائية للمستثمرين 

كما استطاع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة الصعود بنسبة 0.86%، كما زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.97%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 40.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 13.51 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 53.7 مليون جنيه، بالاضافة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.23 % عند مستوى 30947 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 6 مارس 2025

 

بالارقام.. تفاصيل جلسة تداولات اليوم 

أرتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.289 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% عند مستوى 31130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 38858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% عند مستوى 13694 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.86% عند مستوى 8623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97%  عند مستوى 11984 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 3323 نقطة.

 

البورصة  المصرية - فيتو 
البورصة  المصرية - فيتو 

 

كواليس حركة تداولات نهاية الأسبوع 

أرتفعت  مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% عند مستوى 30947 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 38618 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% عند مستوى 13613 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.19% عند مستوى 8549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23%  عند مستوى 11867 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% عند مستوى 3296 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحليل الفنى البورصة المصرية اليوم البورصة المصرية التحليل الفني لمؤشرات البورصة التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشرات البورصة المصرية صعود مؤشرات البورصة

مواد متعلقة

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

تراجع أسعار الذهب بمنتصف حركة التعاملات فى الصاغة (آخر تحديث)

سعر الدولار اليوم الأحد 9 مارس 2025 في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه، تعرف على حركة العملة الخضراء مساء اليوم السبت

مؤشر الدولار في أسبوع.. تراجع كبير في العملة الخضراء.. تباطؤ النمو بأكبر اقتصاد في العالم.. وأسعار الفائدة والرسوم الجمركية «أبرز الأسباب»

البورصة المصرية في أسبوع.. تربح 4 مليارات جنيه في آخر جلسة.. المؤشر الرئيسي يصعد عند 30947 نقطة.. وتوقعات بحصد مكاسب جديدة في مارس الجاري

أسعار الذهب اليوم السبت فى الإمارات (تحديث لحظى)

سعر جرام الفضة اليوم السبت، وهذا العيار يسجل 41.8 جنيه
ads

الأكثر قراءة

بعد تغريمه واستبعاده من القمة، شلبي يحذف بايو "لاعبا في الزمالك" من حساباته

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

بيان عاجل من أحمد الشرع بشأن أحداث سوريا الأخيرة

إعلان مستشفى الناس يخطف قلوب الجمهور في رمضان (فيديو)

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على رايو فاليكانو 2-1 في شوط أول مثير

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

منوعات

المزيد

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، طاووس بن كيسان "واعظ الملوك"

عقوق الآباء والأبناء، مفتي الجمهورية يوضح أسبابه وآثاره وسبل العلاج

علي جمعة: ملك السيئات لا يسجل الذنب إلا بعد 6 ساعات "فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية