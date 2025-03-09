أولى جلسات الأسبوع، مكاسب قوية بالبورصة بسبب شراء المستثمرين العرب والأجانب

البورصة المصرية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.59% عند مستوى 31130 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد 9مارس 2025.

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مؤشرات البورصة المصرية - فيتو

صعود مؤشرات البورصة المصرية بسبب القوى الشرائية للمستثمرين

كما استطاع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة الصعود بنسبة 0.86%، كما زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.97%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 40.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 13.51 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 53.7 مليون جنيه، بالاضافة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.23 % عند مستوى 30947 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

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بالارقام.. تفاصيل جلسة تداولات اليوم

أرتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.289 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% عند مستوى 31130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 38858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% عند مستوى 13694 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.86% عند مستوى 8623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 11984 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 3323 نقطة.

البورصة المصرية - فيتو

كواليس حركة تداولات نهاية الأسبوع

أرتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% عند مستوى 30947 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 38618 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% عند مستوى 13613 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.19% عند مستوى 8549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 11867 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% عند مستوى 3296 نقطة.

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