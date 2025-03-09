الأحد 09 مارس 2025
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اقتصاد

البورصة تنهي تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع وتربح 6 مليارات جنيه

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.289 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% عند مستوى 31130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 38858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% عند مستوى 13694 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.86% عند مستوى 8623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97%  عند مستوى 11984 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 3323 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت  مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% عند مستوى 30947 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 38618 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% عند مستوى 13613 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.19% عند مستوى 8549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23%  عند مستوى 11867 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% عند مستوى 3296 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأربعاء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38515 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11840 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3298 نقطة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 38449 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13532 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8626 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11934 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة.

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