الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

رئيس بيلا في كفر الشيخ تحذر أصحاب المحال من بيع وتداول الألعاب النارية

كفر الشيخ
كفر الشيخ

أطلقت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تحذيرا لأصحاب المحلات بعدم بيع أو شراء المفرقعات من صواريخ وكربون وسلك المواعين، وأي شيء سيؤدي إلى الضرر بالأطفال والمواطنين، لما تسببه من مخاطر على صحة وسلامة المواطنين، والعقوبات تصل للغرامة 50 ألف جنيه، وحبس 3 شهور، وغلق وتشميع المكان.

 

غرامات وحبس للمخالفين

 

قالت رئيس مدينة بيلا، إنه سيتم عمل محاضر لصاحب المحل مع تشميع المحل الذي يقوم ببيع هذه المفرقعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، على أن يتم عمل حملات تفتيش مستمرة من الوحدة المحلية بالاشتراك مع رجال الشرطة.

 

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وأهابت رئيس المدينة، بالمواطنين وأولياء الأمور بالتنبيه علي أبنائهم بعدم شراء تلك المفرقعات والصواريخ التي تسبب هلع المواطنين الكبار وأصحاب الأمراض المزمنة وحفاظًا على الأطفال، لما تمثله من خطر حقيقى قد يؤدي إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة، وما تسببه من ترويع للمواطنين.

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بيلا مفرقعات صواريخ غرامات كفر الشيخ
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